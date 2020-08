Russell Kirsch nie żyje. Był twórcą fotografii cyfrowej i piksela

Udostępnij:

W wieku 91 lat odszedł kolejny wielki wynalazca w dziedzinie informatyki. Jako pierwszy w historii stworzył cyfrowy skan zdjęcia, oraz to, co dziś nazywamy pikselami.

Russell Kirsch zmarł na początku tego tygodnia. Wynalazca dożył wieku 91 lat, jednakże ostatnie lata były dla niego ciężkie, szczególnie ze względu na demencję. Urodził się 20 lipca 1929 roku w Nowym Jorku i należał do rosyjsko/węgierskich imigrantów. Kirsch studiował na New York University, Uniwersytecie Harvarda oraz na MIT.

Po zakończeniu edukacji rozpoczął pracę w National Bureau of Standards, agencji rządowej, która od 1988 roku znana jest pod nazwą National Institute of Standards and Technology. Spędził tam całe życie, rozwijając swoje wizjonerskie projekty. Badał, tworzył przeróżne hipotezy, teorie i sporo kodował przez 50 lat. Za jego największe osiągnięcie uznaje się pierwszy zeskanowany obraz cyfrowy.

fot. NIST

Russell Kirsch w 1957 roku zeskanował fotografię przedstawiającą jego syna o imieniu Walden. I wtedy rozpoczął nowy etap w historii informatyki. Rozmiar zdjęcia był całkiem niezły, bo wynosił 176 na 176 pikseli. Dzisiaj fotografię zobaczymy już w znacznie większej rozdzielczości, dzięki NIST.

Russell Kirsch i pierwszy na świecie skaner /fot. NIST

Jego praca stworzyła podstawy do stworzenia technik, metod czy algorytmów stosowanych do przechowywania obrazów cyfrowych. Służyły one rozwojowi informatyki ostatnich dziesięcioleci i zapewne również kolejnych. Kirsch nie zakończył swojej pracy na pikselach. Rozwijał wczesne formy sztucznej inteligencji aż do momentu przejścia na emeryturę. A nawet później pracował nad swoim konspektem pikseli adaptacyjnych, które miałyby umożliwić wyraźniejsze obrazy przy niższych rozdzielczościach.