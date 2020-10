Samsung wyśmiewa Apple i brak ładowarek. Xiaomi im przyklaskuje

Decyzja Apple o niedołączaniu słuchawek EarPods, ale przede wszystkim ładowarekdo iPhone'ów - nie została dobrze przyjęta przez wielu, choć oficjalnie stoi za tym troska o środowisko. Dla rywali potentata z Cupertino była to więc okazja, aby zabawić się ich własnym kosztem na mediach społecznościowych. Do akcji wkroczyli Samsung i Xiaomi.

Samsung postanowił podkreślić, że przy kupnie każdego telefonu Galaxy otrzymamy ładowarkę. We wpisie firmy na Facebooku pojawiło się zdjęcie akcesorium oraz okazja, aby pochwalić się m.in. 120 Hz wyświetlaczem.

Don't worry, we didn't leave anything out of the box with the #Mi10TPro. pic.twitter.com/ToqIjfVEQX