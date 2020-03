Smartfony Nokii bardziej ekskluzywne niż Xperie? James Bond najwidoczniej tak twierdzi

Udostępnij:

Ciekawe po jak gruby portfel musiało sięgnąć HMD Global, że sam James Bond zaczął przychylniejszym okiem patrzeć na smartfony z Androidem.

Filmy opowiadające o przygodach Jamesa Bonda od lat stoją lokowaniem produktów. Agent Jej Królewskiej Mości rozbija się wypasionymi samochodami, sprawdza godzinę na zegarkach niewiele tańszych od tych samochodów, a dzień kończy z butelką Heinekena drogiego alkoholu.

Przez 10 lat prawa do dystrybucji dzierżyło Sony, które chętnie wykorzystywało okazję do lokowania telefonów zaprzyjaźnionego działu mobilnego. W filmach "Casino Royale", "Quantum of Solace" i "Skyfall" mogliśmy dzięki temu ujrzeć Sony Ericssona K800i, Sony Ericssona C902 czy Xperię T.

Sprawy skomplikowały się w roku 2015, gdy kontrakt dobiegał końca. Wprawdzie Sony wciąż odpowiadało za dystrybucję wydanego w tym roku "Spectre", ale miało trudności z przekonaniem twórców do zalokowania swoich produktów.

Z dokumentacji, do której przed kilkoma laty dotarł serwis WikiLeaks, wynika, że Sony oferowało łącznie 23 miliony dolarów (z czego 5 milionów miało trafić do Daniela Craiga) za to, by James Bond skorzystał z Xperii Z5. W odmownej odpowiedzi firma miała jednak usłyszeć, że "Bond używa najlepszych produktów".

Producenci oraz Daniel Craig dali tym samym jasno do zrozumienia, że Xperie - lub smartfony z Androidem w ogóle - są w ich mniemaniu za mało ekskluzywne jak na Bonda. Nie to co Heineken.

Tymczasem James Bond sięga po Nokię 8.2 5G

Juho Sarvikas z HMD Global przed kilkoma dniami dość jasno zasugerował, że smartfon (lub smartfony) Nokii będzie można zobaczyć w nadchodzącym "Nie czas umierać".

Na reddicie wylądowało kilka klatek z nadchodzącego drugiego zwiastuna filmu. W rękach Bonda widać telefon, którym ma być niezapowiedziana jeszcze Nokia 8.2, czyli pierwszy smartfon tegoż producenta z 5G.

Nokia 8.2 w nowym zwiastunie "Nie czas umierać" / reddit.com

Wygląda jednak na to, że plany Nokii zostały mocno pokrzyżowane. Prezentacja nowego smartfonu została zaplanowana na 19 marca, więc jej rynkowy debiut miał nastąpić w czasie, w którym "Nie czas umierać" trafiłby do kin. Z uwagi na epidemię koronawirusa premiera filmu została jednak przełożona z kwietnia na listopad.

Tak czy inaczej, uważacie, że smartfony Nokii są bardziej ekskluzywne niż Sony?