Czas pandemii to absolutny boom wydatków na wszelkie oprogramowanie mobilne, czego dowodzą statystyki SensorTower. Wydatki użytkowników smartfonów na gry i aplikacji skoczyły o 19,7 procent rok do roku.

Niechęć użytkowników do wydawania pieniędzy na aplikacje przeszła do przeszłości. Raport wyraźnie wskazuje, że w 2021 roku wydano aż 133 miliardy dolarów na aplikacje przez wszystkich użytkowników smartfonów, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Google konta Apple

Wczytując się w raport SensorTower można zauważyć, że tworzenie płatnych aplikacji na smartfony nadal jest bardziej opłacalne, jeżeli zdecydujemy się je wydać na iOS-a. W tym roku App Store zarobił 85,1 miliardów dolarów, w porównaniu do 47,9 miliarda, które wydali użytkownicy Google Play.

Ciekawszy jednak jednak sam skok rok do roku i w tym wskaźniku Google wyraźnie zyskał. Platforma odnotowała wzrost o 23,5 procent, rok do roku, podczas gdy w przypadku Apple było to zaledwie 17,7 procent.

Najlepiej zarabiająca aplikacja

Zupełnie skrajne są za to najlepiej zarabiające aplikacje w przypadku tych dwóch sklepów. W Google Play jest to Google One, zaś na kolejnych miejscach plasują się Piccoma (japońska usługa subskrypcji mangi) oraz Disney+. W App Store pierwsze miejsce zajął za to TikTok, który w Google Play zajmuje dopiero czwarte miejsce.

Następne dwie pozycje w sklepie Apple należą do YouTube'a oraz Tindera. W ogólnym rozrachunku, najlepiej zarabiającymi aplikacjami w 2021 roku były TikTok, YouTube oraz Piccoma. TikTok był również najchętniej pobieraną aplikacją zgodnie ze statystyką sumującą wyniki obu sklepów.

Zapotrzebowanie na rozrywkę