Kuriozalne jest to, że osoba związana z administracją miasta polecała takie akcesorium i w swoim raporcie podawała, że po włączeniu 5G "padają na ziemie całe stada ptaków" oraz twierdziła, że "ludzie krwawią przez 5G z nosów i wzrastają u nich tendencje samobójcze". Ta osoba to Tony Hall i to on jako jeden z dziewięciu członków komitetu doradczego ma decydujący wpływ na to, jaką rekomendację uzyska Glastonbury wobec wdrażania 5G.