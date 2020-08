TOP5 dobrychprogramów do obróbki zdjęć—darmowe edytory grafiki

Udostępnij:

Koniec sierpnia to moment, kiedy siadamy przed komputerem i robimy porządek w naszych zdjęciach, których co roku tworzymy niezliczone ilości w trakcie wakacyjnych wojaży. Dopiero w domu, na dużym ekranie możemy dostrzec, że nie wszystkie fotki są odpowiedniej jakości. A to krzywy kadr, a to ostrość nie taka, a to jeszcze inne, niechciane artefakty straszą z tego jednego, jedynego cyfrowego ujęcia.

Przed Wami TOP5 najpopularniejszych programów do retuszu, edycji zdjęć i obrazków, które są całkowicie darmowe i pobierzecie je z naszego katalogu oprogramowania.

5. Paint.NET (liczba pobrań: 951 591)

Paint.NET to program do obróbki grafiki rastrowej stworzony przez grupę studentów z Washington State University.

Program może z powodzeniem pełnić rolę zamiennika dołączanego do systemu Windows operacyjnego programu graficznego, ale sprawdzi się również w rękach bardziej wymagających użytkowników. Paint.NET posiada wiele cech typowych dla drogich komercyjnych programów, jak nieograniczona historia wykonywanych operacji, efekty specjalne, nowoczesny interfejs użytkownika czy praca nad grafiką z wykorzystaniem warstw.

Ambicją twórców jest dodanie jak największej liczby funkcji znanych z profesjonalnych pakietów graficznych i rozpowszechnianie programu za darmo. Jak podkreślają autorzy, są otwarci na wszelkie komentarze i sugestie, jeśli więc program ten komuś szczególnie się spodoba, warto czasami zajrzeć na forum. Tam też można znaleźć instrukcje i wtyczki do programu.

Aplikację Paint.NET można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

4. PhotoFiltre (liczba pobrań: 1 952 069)

Darmowy program, jak sugeruje nazwa, przeznaczony głównie do obróbki fotografii. Oprócz podstawowych operacji na obrazach takich jak zmiana rozmiaru, przycinanie, odbicia lustrzane itp. program oferuje bardzo bogatą kolekcję filtrów.

Na liście filtrów znajdziemy podstawowe modyfikacje, jak zmiana jasności, kontrastu, nasycenia, barwienie zdjęć, zmiana gammy, oraz nieco bardziej fantazyjne efekty, na przykład akwarela, tusz, puzzle, szkic lub pointylizm. W sumie do dyspozycji mamy ponad 100 filtrów i efektów, ale to jeszcze nie wszystko. Filtry można nakładać na wybrane obszary. Zaznaczanie może odbywać się z użyciem dostarczonych kształtów (prostokąt, romb, elipsa, trójkąt...) lub odręcznie. Z wykorzystaniem narzędzia PhotoMasque mamy możliwość tworzenia ciekawych winiet i przezroczystości na zdjęciach. Ponadto dostępne są również podstawowe narzędzia do rysowania.

Dużą zaletą jest obsługa wszystkich najpopularniejszych formatów graficznych, w tym TIFF, PSD (format Adobe Photoshop) i PSP (format Paint Shop Pro). Na uwagę zasługują możliwości eksportu obrazów w formacie GIF jako ikon o 16, 256 lub 16 milionach kolorów.

PhotoFiltre oferuje też wykonywanie powtarzających się operacji w trybie wsadowym, co pozwala obrobić w krótkim czasie dużą liczbę grafik. W programie znajdziemy również prostą przeglądarkę zdjęć, narzędzia tekstowe z możliwością dodania efektów, oraz moduł obsługujący urządzenia (aparaty, skanery) kompatybilne z TWAIN.

Aplikację PhotoFiltre można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

3. Picasa (liczba pobrań: 4 093 985)

Bezpłatny program firmy Google do katalogowania przeglądania i podstawowego retuszu zdjęć, a jednocześnie desktopowy klient usługi Picasa Web Albums.

Picasa automatycznie wyszukuje zdjęcia i filmy na dysku, i pozwala na ich skatalogowanie, opisanie, nagranie w postaci prezentacji na CD, zarchiwizowanie, opublikowanie lub wydrukowanie. Picasa pobierze ze zdjęć dane o miejscu, w którym zostało zrobione, jeśli aparat dopisał współrzędne GPS, lub pozwoli aby użytkownik sam oznaczył miejsce na mapie. Przy katalogowaniu bardzo ważne jest rozpoznawanie twarzy, które pozwala dzielić zdjęcia nie tylko względem daty i miejsca, ale również względem znajdujących się na nich osób.

Możliwości edycji zdjęć w Picasie nie są może powalające, ale wystarczają do szybkiego retuszu przed publikacją w Sieci. Oczywiście retusz jest niedestrukcyjny i można wszystkie kroki cofnąć. Do dyspozycji mamy tu narzędzia korygujące kolory, możliwość wypoziomowania zdjęcia, oraz narzędzia do usuwania popularnych błędów, jak na przykład czerwone oczy. Zdjęcia można również odszumić i wyostrzyć, choć stosowane przez Picasę algorytmy nie są najlepsze w swojej dziedzinie.

Program domyślenie kataloguje obrazy w formatach JPG, TIF, PSD, BMP i RAW (opcjonalnie także GIF i PNG) oraz filmy w formatach MPG, AVI, ASF, WMV i MOV. Choć program już nie jest aktualizowany, nic mu nie brakuje, działa z Windows 10 i nadal spełnia swoje zadanie. Nic zatem dziwnego, że jest bardzo chętnie pobierany z naszego katalogu.

Aplikację Picasa można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

2. Photoscape (liczba pobrań: 4 638 475)

Photoscape to bardzo proste i co najważniejsze darmowe narzędzie przeznaczone do obróbki fotografii dla niezaawansowanych użytkowników.

Photoscape wyposażony jest w przeglądarkę zdjęć, z poziomu której można przygotować pokaz slajdów, oraz w edytor. W edytorze można pracować nad pojedynczym zdjęciem lub załadować od razu całą serię. Do dyspozycji mamy tu narzędzia do zmiany rozmiaru zdjęcia, dostosowanie jasności, kontrastu i kolorów (również automatyczne), oraz korektę oświetlenia w tle i filtry (obszar ostrości, poświata, barwienie, zdjęcie czarno-białe i podobne). Ponadto możemy tu usunąć efekt czerwonych oczu, wykonać podstawowy retusz za pomocą klonowania oraz dodać do zdjęć ciekawe elementy. Do wyboru mamy kilka zabawnych ramek, tekst i komiksowe dymki.

Photoscape został również wyposażony w narzędzia do masowej zmiany nazw plików oraz przechwytywania zrzutu pulpitu. Ponadto w tym programie możliwe jest tworzenie animowanych grafik GIF, łączenia wielu zdjęć w jedne plik lub cięcie jednego obrazu na mniejsze na potrzeby stron internetowych. Ważnym punktem na liście jest możliwość konwersji plików RAW z aparatów cyfrowych do obrazów JPG, które odczyta każdy program graficzny. Program umożliwia również pobranie koloru z punktu na zdjęciu i przygotowanie zdjęć do druku.

Ciekawą funkcją tego programu jest wyszukiwanie twarzy. Dzięki niemu Photoscape pozwala z pewną tolerancją znaleźć zdjęcia podobnych twarzy w Internecie. Nie jest to szczyt techniki, ale może z czasem zostanie dopracowane.

Aplikację Photoscape można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

1. GIMP (liczba pobrań: 7 616 487)

GIMP to darmowa aplikacja, którą z powodzeniem można wykorzystywać zarówno do zaawansowanej obróbki fotografii jak i do tworzenia grafik na potrzeby Internetu.

Podobnie jak Photoshop, również GIMP został wyposażony w szereg narzędzi (pędzel, zaznaczenie, gumka, wypełnienie, różdżka, powiększenie, klonowanie, wystawianie tekstu, rozmazanie, ołówek, skalowanie, lasso itp.) pozwalających wykonać elementarne, choć wcale nie tak proste obliczeniowo operacje na grafice.

Praca w GIMP-ie odbywa się na warstwach i kanałach, co pozwala na niedestruktywną edycję zdjęć i wygodne projektowanie grafiki. Na uwagę zasługuje bogactwo narzędzi zaznaczenia, na przykład zaznaczenie odręczne, zaznaczenie z miękką krawędzią i możliwość wykorzystania krzywych Beziera do wybierania obszaru zaznaczenia. Własne zaznaczenie można również „namalować” narzędziem Quickmask. Kształty można modyfikować poprzez skalowanie, obracanie, obracanie i pochylanie.

Prawdziwą siłą tego programu jest praktycznie nieograniczona możliwość rozszerzania za pomocą dodatków i skryptów w językach Python, Perl i Scala. Obecnie dostępnych jest kilkaset wtyczek dla GIMP-a, przy czym w kolekcji znajdziemy zarówno narzędzia do rysowania strzałek, jak i do usuwania szumu ze zdjęć z wykorzystaniem falek. Szczególnie popularną wtyczką jest Resynthesizer, który syntezuje teksturę na podstawie otaczającego zaznaczenie obrazu, co jest szczególnie przydatne przy retuszu zdjęć (usuwanie elementów ze zdjęcia) i generowaniu tekstur, które da się kafelkować. W poszukiwaniu dodatków warto udać się na stronę GIMP Plugin Registry.

Specyficzne zarządzanie pamięcią przez GIMP-a sprawia, że liczba i rozmiar otwartych plików ograniczona jest jedynie rozmiarem dysku. Podobnie ma się sprawa z historią operacji.

Aplikację GIMP można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.

Ot i całe TOP5 najpopularniejszych, zaznaczmy darmowych programów do obróbki zdjęć i innych plików graficznych. Jedne proste do bólu, inne, jak GIMP mogą konkurować z niedoścignionym, ale płatnym Adobe Photoshop. Tylko czy rzeczywiście, jedynie takim programem da się przeprowadzić retusz zdjęć z wakacji? Jak widać po ilości pobrań, czytelnicy dobrychprogramów wybierają inaczej.

A jak to wygląda u Was? Używacie, któregoś z prezentowanych programów? Czy może wystarczy Wam wbudowana w system Windows 10 aplikacja Zdjęcia? Jak zwykle czekamy na Wasze komentarze pod publikacją.