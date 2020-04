Total War: Shogun 2 za darmo. Już niedługo ruszy promocja na Steamie

Udostępnij:

Świetna kontynuacja jednego z klasyków Total War: Shogun 2 już wkrótce pojawi się za darmo na Steamie. Druga odsłona serii uznawana jest za jedną z najlepszych produkcji studia Creative Assembly. Przez dwa dni będzie można ją odebrać bez żadnych opłat.

Total War to bez wątpienia jedna z najlepszych serii gier strategicznych w historii. Pierwszą z nich był właśnie Shogun: Total War. Wielki hit, wręcz ikona wśród gier strategicznych. Podobnie było z kolejnymi tytułami "Medieval" i "Rome". Każda z produkcji cieszyła się świetnymi ocenami i nadal w serwisie Metacritic znajdują się na poziomie 85-90/100.

Grę Total War: Shogun 2 wydano w 2011, a jego ocena w Metacritic według krytyków to 90/100. Natomiast użytkownicy serwisu przyznali tej produkcji 8,5/10. Sam spędziłem przy niej wiele czasu. I być może się to powtórzy, bo w dniach 18-20 kwietnia gra będzie dostępna za darmo w serwisie Steam. Oczywiście grę odbierzecie na stałe.

Aktualnie Total War: Shogun 2 kosztuje 127,99 zł, więc będzie to spora promocja. Według informacji podawanych w serwisie SteamBD, gra będzie dostępna do odebrania za darmo od godziny 19:00 polskiego czasu 18 kwietnia do 19:00 20 kwietnia.

Gra dostępna jest na komputerach z systemem Windows, MacOS i Linux.