WhatsApp będzie bezpieczniejszy – pozwoli szyfrować kopie zapasowe na Dysku Google

WhatsApp na Androida będzie wkrótce bardziej bezpieczny, przynajmniej w kontekście przechowywania kopii zapasowych konwersacji. Z najnowszej wersji beta WhatsAppa wynika bowiem, że trwają prace nad wdrożeniem szyfrowania backupów wysyłanych na Dysk Google.

Dzięki tego rodzaju kopiom zapasowym, użytkownicy mogą zachować historię swoich rozmów, mimo utraty smartfonu lub podczas jego zmiany. O pracach nad opcją zabezpieczenia hasłem kopii zapasowych na Dysku Google informuje WABetaInfo.

Na razie nie są znane żadne szczegóły, jednak zakłada się, że szyfrowanie będzie jedną z nowości, która trafi do stabilnego WhatsAppa w najbliższym czasie. O konkretnej dacie trudno mówić, szczególnie gdy ma się na uwadze tempo wdrażania ciemnego motywu aplikacji. Ten proces z jakichś przyczyn trwa już od 2018 roku i wciąż się nie zakończył.

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.66: what's new?

New important feature under development: encrypt backup on Google Drive! Finally!https://t.co/qCZCurCxN8



NOTE: This feature will be available in future.