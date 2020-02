WhatsApp: ciemny motyw coraz bliżej. Do bety trafiły nowe tła

Udostępnij:

WhatsApp na Androida wkrótce będzie oferować ciemny motyw. Kolejne zmiany w wersji beta sugerują, że wdrożenie jest coraz bliżej i po wielu miesiącach oczekiwania, użytkownicy wreszcie będą mogli wygodniej używać komunikatora wieczorami. Ciemny motyw pojawił się w WhatsAppie beta na Androida w ubiegłym miesiącu po wielu tygodniach wewnętrznych testów w niewielkim gronie użytkowników.

Stabilna wersja WhatsAppa wciąż nie oferuje ciemnych kolorów, ale wiele wskazuje na to, że już niedługo zostanie to zmienione. Potwierdzeniem mogą być najnowsze zmiany w kolejnej kompilacji testowej bety, gdzie pojawiły się dodatkowe – ciemne – kolory na palecie, z której można wybrać jednolity kolor tła w konwersacjach. Widać więc, że twórcy dostosowują ustawienia programu do tego, by korzystanie z ciemnego motywu faktycznie było wygodne.

Nowe kolory dostępne jako tła dla konwersacji w WhatsAppie, źródło: WABetaInfo.

Warto bowiem zaznaczyć, że ciemny motyw w WhatsAppie dotyczy przede wszystkim menu. W ramach samej konwersacji, tła wybiera się jednak ręcznie. To właśnie ustawienia tej opcji zostały rozszerzone i oferowanych jest tu teraz więcej jednolitych kolorów.

Ciemny motyw WhatsAppa to temat, o którym okresowo jest głośno co najmniej od drugiej połowy 2018 roku. Nie jest zrozumiałe, dlaczego implementacja zajmuje tak dużo czasu, jednak cieszy, że ostatecznie temat jest doprowadzany do końca.

Ciemny motyw WhatsAppa jest już dostępny dla testerów wersji na Androida.

Zakładając, że udostępnienie ciemnego motywu w wersji beta w ubiegłym miesiącu było zwieńczeniem wewnętrznych testów, teraz nic nie stanie już na przeszkodzie, by nowy motyw udostępnić w stabilnym wydaniu WhatsAppa, być może w ciągu najbliższych tygodni.

