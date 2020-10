WhatsApp pozwoli na rozmowy głosowe i wideo z komputera. Nowa funkcja prawie gotowa

Udostępnij:

WhatsApp Web, czyli odmiana komunikatora dostępna w przeglądarce na komputerze, już niedługo zaoferuje możliwość wykonywania połączeń głosowych i wideo. Jak bowiem donosi WABetaInfo, w testowej wersji 2.2043.7 desktopowego klienta WhatsAppa (którego funkcjonalność jest zbieżna z wersją webową) znaleziono ukrytą, ale działającą opcję wykonywania wideorozmów i połączeń głosowych z poziomu komputera.

To istotna zmiana, która pozwoli użytkownikom WhatsAppa na łatwiejszą komunikację. Obecnie wykonywanie połączeń głosowych i wideorozmów przez komunikator możliwe jest bowiem tylko z poziomu mobilnych aplikacji. Jeśli wdrożenie dojdzie do skutku, będzie to kolejna istotna nowość w WhatsAppie na komputery zaraz po ciemnym motywie, który trafił do WhatsAppa Web i wersji na desktopy w lipcu bieżącego roku.

Rozmowa głosowa w WhatsAppie na komputerze, fot. WABetaInfo.

Choć w tej chwili nie są znane konkretne daty, WABetaInfo sugeruje, że nowa opcja miałaby trafić do WhatsAppa Web w najbliższych tygodniach. Wydaje się to prawdopodobne, szczególnie że rozmowy i wideorozmowy zdają się już teraz działać – oczywiście na tym etapie tylko "wewnętrznie"; zwykli testerzy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość.

W kontekście WhatsAppa warto przypomnieć, że wciąż czekamy na wdrożenie obsługi wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki temu komunikator będzie mógł działać jednocześnie na przykład w smartfonie i tablecie, a wersja na komputery najprawdopodobniej nie będzie musiała nawiązywać połączenia z urządzeniem mobilnym, bo będzie działać niezależnie. Choć przecieki na ten temat pojawiają się od wielu miesięcy, obsługa wielu urządzeń wciąż nie dotarła do stabilnej wersji WhatsAppa.

WhatsApp na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.