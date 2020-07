WhatsApp wkrótce w kilku urządzeniach naraz. Wystarczy przepisanie kodu z SMS-a

WhatsApp niedługo będzie mógł działać w kilku urządzeniach jednocześnie, rozwiązując wieloletni problem użytkowników, którzy obecnie mogą zainstalować komunikator na przykład tylko w smartfonie. Dzisiaj dodatkowo można bowiem używać jedynie webowej lub desktopowej odmiany WhatsAppa, po uprzednim powiązaniu z aplikacją w telefonie. Wkrótce ma się to zmienić.

Nowe informacje o obsłudze wielu urządzeń w WhatsAppie zdradził WABetaInfo tłumacząc, że logowanie do innych urządzeń będzie wykorzystywać znany już teraz mechanizm. W kolejnych sprzętach również będzie ono bazować na numerze telefonu użytkownika i kodzie, który wysyłany jest SMS-em. Wszystko wskazuje więc na to, że nie powstanie nowy system logowania wykorzystujący na przykład adresy e-mail.

The phone number + a SMS code will allow to use WhatsApp on another phone. So it's the same procedure.

WhatsApp might also plan to receive the code from a "WhatsApp chat".

iPad will be obviously supported. https://t.co/PNNW1pbhtg