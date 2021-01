Wiadomości Google przestaną działać w smartfonach z Androidem bez certyfikatu

Udostępnij:

Aplikacja Wiadomości do obsługi SMS-ów oferowana przez Google wkrótce przestanie działać w smartfonach bez certyfikatu Androida. Chodzi o urządzenia, które z różnych przyczyn nie przeszły oficjalnej i pełnej ścieżki certyfikacji, a przez to nie oferują Usług Google. Wszystko wskazuje na to, że Wiadomości nie będą w nich działać już w kwietniu bieżącego roku.

O szczegółach poinformował serwis XDA Developers zwracając uwagę, że w sprzętach bez Usług Google oficjalnie nie są oferowane aplikacje Google'a, ale w praktyce da się je zainstalować z wykorzystaniem alternatywnych metod. W praktyce problem może więc dotyczyć sporej części osób, które korzystają choćby z urządzeń Huawei obsługujących jedynie HMS, ale pozbawionych dostępu do Usług Google.

Sama informacja o planowanym zakończeniu działania Wiadomości w smartfonach bez certyfikatów ma natomiast ciekawe źródło i na swój sposób nie jest oficjalna. Wyszła na jaw po przeanalizowaniu pliku APK najnowszej wersji opisywanej aplikacji, w którym znaleziono nowy komunikat na liście ostrzeżeń wyświetlanych użytkownikom: "On March 31, Messages will stop working on uncertified devices, including this one", co oznacza, że 31 marca Wiadomości przestaną działać na niecertyfikowanych urządzeniach, włącznie z tym (na którego ekranie komunikat się wyświetla – przyp.aut.).

W tym momencie nie ma pewności, czy nowe ostrzeżenie już teraz jest wyświetlane użytkownikom Wiadomości w opisywanych smartfonach, a jeśli nie – kiedy zostanie aktywowane po stronie serwera. Jak sugeruje XDA, planowane wyłączenie Wiadomości w smartfonach bez Usług Google może być związane z wprowadzeniem szyfrowania RCS. Bez kontroli oprogramowania urządzeń, Google nie mógłby zagwarantować wszystkim dostatecznego bezpieczeństwa.

Wiadomości Google na Androida można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.