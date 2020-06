Windows 10: była wada i nie ma wady. Microsoft po cichu zmienił opis w dokumentacji

Udostępnij:

Microsoft wyeliminował jedną z "usterek" majowej aktualizacji Windows 10 w nietypowy sposób. Błąd, w wyniku którego przestała działać opcja Rozpoczęcie od nowa w praktyce nie jest błędem, a jedynie niedopatrzeniem w zapisach dokumentacji.

Microsoft niespodziewanie zmienił jej treść i teraz wynika z niej jasno, że w Windows 10 20H1 opisywana funkcja została zastąpiona nowym Resetowaniem komputera. W praktyce zatem, opisywana przez nas wcześniej alternatywna metoda czyszczenia komputera z Windowsem 10 (w tym z nową opcją pobierania systemu prosto z chmury), jest następstwem opisywanego Rozpoczęcia od nowa, a nie odrębnym narzędziem działającym u jego boku.

Po majowej aktualizacji Windowsa 10 można ponownie zainstalować także prosto z chmury, fot. Oskar Ziomek.

Oczywiście rzecz ma zastosowanie tylko w przypadku Windows 10 2004, a więc na tę chwilę – u znakomitej mniejszości użytkowników, z uwagi na etapowe i wolne wdrażanie majowej aktualizacji. Nie zmienia to jednak faktu, że producent nie do końca jasno przedstawił swoje plany, a do wczoraj wszystko wskazywało na to, że niedziałające narzędzie jest kolejną usterką majowej aktualizacji systemu.

Przypomnijmy, poza opisywanym problemem, w Windows 10 20H1 od początku pojawiają się liczne błędy. Mniejszość z nich została już rozwiązania, ale pozostałe wciąż czekają na swoją kolej. Głównie z ich powodu aktualizacja systemu nie jest jeszcze dostępna dla każdego. Microsoft blokuje jej dostępność, by na komputerach użytkowników nie wyrządzić szkód. Z jednej strony jest to dobre rozwiązanie, ale na dłuższą metę prowadzi do coraz większej fragmentacji i wprowadza chaos.