Windows 10 i aktualizacje: Microsoft chce jasno informować, co wstrzymuje instalację

Windows 10 może w przyszłości dużo lepiej informować swoich użytkowników o problemach związanych z aktualizacjami w danym komputerze. Jak udało się dowiedzieć serwisowi ZDNet od zaufanych, wewnętrznych źródeł w Microsofcie, firma ma w planach przebudowanie sekcji informacji związanych z Windows Update w taki sposób, aby wprost podawać użytkownikom Windows 10 przyczyny wstrzymania instalacji konkretnej aktualizacji.

Choć ewentualne terminy wprowadzenia takich zmian do Windows 10 nie są znane, może być to jedna z ciekawszych nowości związanych z aktualizacjami systemu w najbliższym czasie. Na tę chwilę nie jest jasne, czy opisywana sekcja informacji miałaby trafić prosto do Windows Update w systemowych ustawieniach, ale takie rozwiązanie wydaje się być najrozsądniejsze. Niedawno Microsoft dodał tu bardzo ogólnikowy komunikat o czekającej na instalację aktualizacji funkcji Windows 10, której z jakichś przyczyn nie można jeszcze wdrożyć w komputerze.

Zgodnie z założeniem, w przyszłości użytkownicy mieliby w jednym miejscu otrzymywać konkrety. Wiedząc, że nowej wersji Windows 10 nie można zainstalować – na przykład – z powodu niezgodności z konkretnym oprogramowaniem zewnętrznej firmy, użytkownik mógłby we własnym zakresie sprawdzić, czy nie wydano w związku z tym stosowanych łatek, co mogłoby przyspieszyć cały proces.

Obecnie, choć do takich informacji teoretycznie da się dotrzeć, nie jest to wygodne, bo wiąże się z odwiedzaniem oficjalnej strony pomocy technicznej, która na czas aktualizowana jest wyłącznie w języku angielskim. Wersje w innych językach nierzadko są opóźnione względem oryginału, a czasem tłumaczone maszynowo. W efekcie trudno je uznać za szczególnie wartościowe.