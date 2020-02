Windows 10 może otrzymać nowe menu Start: żywe kafelki, do widzenia

Wszystkie znaki na niebie zwiastują, że Microsoft przygotowuje się do wprowadzenia w Windowsie 10 nowego menu Start. Informacja nie jest bezpośrednia, ale poszczególne doniesienia z Redmond wyjątkowo dobrze układają się w logiczną całość.

Zacznijmy od tego, że wiemy już o nowym menu Start w przeznaczonym dla dwuekranowych urządzeń Windowsie 10X. I to żadna tajemnica, bo Microsoft udostępnił rzeczony system w wersji poglądowej do testów na maszynie wirtualnej. Tu na szczególną uwagę zasługuje brak żywych kafelków, a także nowe, wielokolorowe ikony. Zamiast monochromatycznych.

Nowe ikony trafiają pomalutku do regularnego wydania Win 10, a stylistyczną rewolucję na osi czasu zobaczyć możecie poniżej na przykładzie aplikacji pocztowej:

Teraz – ciekawych informacji dostarcza na swym blogu Christina Koehn, Leader Designer w zespole Windows i Surface. Jak pisze, celem jej jednostki na najbliższe miesiące jest unifikacja rozwiązań stylistycznych w przekroju wszystkich systemów z rodziny Windows.

Nietrudno wywnioskować, że obecne menu Start może wkrótce pójść pod topór. Skoro jego młodsza wersja, ta z Windowsa 10X, jest przez projektantkę uważana za bardziej stylową. Mało tylko prawdopodobne, aby zmiana miała miejsce w aktualizacji 20H1 aka 2004, która jest już niemalże gotowa. Co innego w przypadku następnej w kolejce 20H2. Tam, zdaje się, Koehn ma przed sobą otwarte pole do popisu.

Microsoft has started updating the system app icons for Windows Insiders. The new ones don't use your system accent color, and look pretty out of place in the current start menu. Perhaps the 10X start menu could make its way over to desktop sooner rather than later. pic.twitter.com/bsJnXu6sC6