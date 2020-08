Xbox: xCloud w Polsce! Abonenci Game Pass Ultimate za darmo zagrają na smartfonach

Microsoft ma świetne wieści dla graczy w Polsce. Koniec z traktowaniem naszego kraju niczym obywateli drugiej kategorii. Usługa xCloud do strumieniowania gier z platformy Xbox na smartfony wejdzie na nasz rynek już w przyszłym miesiącu.

Nie trzeba będzie w ogóle posiadać ani PC-ta ani Xboxa – gry uruchomimy bezpośrednio na telefonie w formie streamingu.

W lipcu 2020 Microsoft ogłosił, że abonenci Xbox Game Pass Ultimate otrzymają darmowy dostęp do usługi strumieniowania gier na smartfony, xCloud. Można dyskutować, czy słowo "darmowy" jest tutaj adekwatne, ale technicznie to nowo wprowadzona funkcja, za którą nie trzeba dodatkowo płacić.

Na liście ogłoszonych krajów nie było wtedy Polski. Sytuacja, całe szczęście, odmieniła się. Nasz kraj, już 22 września otrzyma dostęp do xCloud.

You'll be able to play over 100 great games on your Android mobile device from the cloud (Beta) with @XboxGamePass Ultimate. Available September 15th in select markets. ​https://t.co/1uo77AwZCi pic.twitter.com/BFcJzGmqHP