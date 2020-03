Xiaomi Mi Watch pozwoli sterować samochodem. Chińczycy pokazali nową aplikację

Udostępnij:

Xiaomi zaprezentowało gadżet niczym z serii filmów o Jamesie Bondzie. We współpracy producentem samochodów, firmą NIO, chiński smartwatch otrzyma oprogramowanie umożliwiające sterowanie niektórymi funkcjami auta. Póki co nie wygląda to na przełom, ale aplikacja ma duży potencjał.

Mamy rok 2020 a wiele z wizji przedstawianych w filmach o tajnym agencie brytyjskiego wywiadu nadal się nie ziściło. I pewnie prędko nie ziści, patrząc na projekt kontroli nad autem z poziomu smartwatcha Xiaomi. Zawiera kilka być może trafnych funkcji, ale nie pomoże wstawić auta do garażu.

Xiaomi Mi Watch i funkcje kontroli samochodu - o co właściwie chodzi?

W serwisie Gizmochina opublikowano zrzuty ekranu nowej aplikacji dla Xiaomi Mi Watch, dostarczone przez samą firmę. Wśród jak na razie niezbyt obszernych funkcji wymienia się: ustawienie pseudonimu samochodu, informacje techniczne dotyczące auta - poziom mocy, pokonany dystants, pozostały czas pracy akumulatora itp. Na tarczy smartwatcha widać także animację zamykających i otwierających się drzwi oraz bagażnika. Podobnie jest w przypadku okien.

Samochód może dostarczać ważne powiadomienia użytkownikowi aplikacji. Są to kwestie techniczne, jak np. zbyt niskie ciśnienie powietrza w oponach. Xiaomi Mi Watch wyświetli informacje, które właściwie można sprawdzić na desce rozdzielcze. Podobno ma jednak wysyłać przypomnienia w przypadku zignorowania powiadomienia.

Aplikacja posiada też kilka funkcji, którym bliżej do określenia zdalnym sterowaniem. Oprócz wymienionego wcześniej otwierania i zamykania drzwi oraz okien, za pomocą aplikacji możną je również zablokować i odblokować, włączyć i dostosować poziom klimatyzacji czy zlokalizować samochód. Niestety wbrew pozorom nie pokaże go na mapie. Zamiast tego, auto zacznie migać światłami.