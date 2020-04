YouTube Shorts będzie konkurować z TikTokiem? Jest pomysł na nową aplikację

TikTok bije rekordy popularności wśród najmłodszych użytkowników internetu, a konkurencja chce ten trend wykorzystać. Jak wynika z najnowszych doniesień serwisu The Information, YouTube pracuje nad aplikacją Shorts, która w praktyce ma być niemalże kopią TikToka – serwisu pozwalającego dzielić się krótkimi filmami w założeniu związanymi z muzyką i tańcem.

Szczegóły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że aplikacja miałaby pozwalać użytkownikom korzystać z licencjonowanej muzyki dostępnej w YouTube Music, co bez wątpienia mogłoby być zaletą. Choć na tym etapie trudno mówić o sztywnym terminie realizacji, aplikacja YouTube Shorts miałaby pojawić się na rynku jeszcze pod koniec bieżącego roku.

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We’ve got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz