Advanced IP Scanner - darmowy program do analizy sieci LAN

Advanced IP Scanner to niewielkie i darmowe narzędzie dla systemów Windows, które pełni funkcję skanera sieci LAN. Dzięki niemu można błyskawicznie uzyskać listę urządzeń podłączonych do sieci, w tym komputerów, drukarek, routerów, urządzeń mobilnych czy innych sprzętów IoT.

Program wyróżnia się prostym, przyjaznym interfejsem i nie wymaga specjalistycznej wiedzy, co sprawia, że świetnie sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i początkujących użytkowników . Jedną z największych zalet Advanced IP Scanner jest jego szybkość i skuteczność działania. W zaledwie kilka sekund potrafi on przeskanować całą sieć oraz przedstawić wyniki w czytelnej tabeli, zawierającej m.in. adresy IP, nazwy hostów oraz statusy poszczególnych urządzeń połączonych z siecią.

Co więcej, narzędzie umożliwia także zdalne zarządzanie komputerami z systemem Windows – można np. wyłączyć urządzenie lub uzyskać dostęp do jego zasobów za pomocą funkcji RDP. Aplikacja integruje się również z innymi programami, takimi jak Radmin, co rozszerza jej możliwości.