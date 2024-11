Aktualizacje zabezpieczeń w Windowsie. Szereg zmian w systemie

Poza tuzinami aktualizacji dla pakietów Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 i 2022, łatającymi wysyp dawno już niewidzianych podatności w serwerze bazy danych z Redmond, wśród listopadowych aktualizacji znajdziemy także inny motyw przewodni. Są to poprawki dla usług telefonii i związanego z nimi środowiska programowania ( TAPI ). Choć opis usług telefonii Windows informuje, że dostarczają one w Windows obsługę VoIP, nie są one dziś potrzebne żadnym komunikatorom. TAPI obsługuje także PSTN i ISDN, więc dość wiekowe rozwiązania.

Dokumentacja TAPI jest tak stara, że posługuje się diagramami stworzonymi w Paint'cie, na których dawno przestały działać już hiperłącza (choć tekst powołuje się na nie). Szansa na to, że na naszym komputerze są uruchomione usługi TAPI jest niska, ale da się to sprawdzić poleceniem:

Najprawdopodobniej usługa jest zatrzymana. Wykryte podatności są możliwe do wykorzystania, gdy system wzbudzi tę usługę i skłoni do połączenia ze złośliwym serwerem (co wymaga spełnienia pewnych warunków wstępnych). Możemy uodpornić się na ten mało prawdopodobny scenariusz, całkowicie wyłączając usługi TAPI, jeżeli nie są uruchomione. Osiągniemy to poleceniem: