Alexa rzuciła wyzwanie 10-latce. Kazała jej włożyć monetę do gniazdka

Absurdalne wyzwania uskuteczniane przez młodzież na TikToku znów dały się we znaki. Alexa, czyli asystent głosowy Amazonu, kazał 10-latce dotknąć monetą odsłoniętych styków wtyczki do połowy włożonej do kontaktu. Amazon zaktualizował swoje oprogramowanie po całym incydencie.