Po uruchomieniu wspomnianej funkcji, jak donosi The Verge, możliwe jest skonfigurowanie nowych procedur. Zależnie od nich, Echo bądź Echo Dot wykona stosowne akcje po wykryciu ruchu w pobliżu urządzenia. Użytkownik może ustawić, przykładowo, włączanie światła po wejściu do pokoju czy jego wyłączanie w przypadku, gdy w pokoju Echo nie wykrywa żadnego ruchu.

By móc skorzystać z nowych opcji, niezbędne jest ich uruchomienie w ustawieniach odpowiedzialnych za wykrywanie ruchu. Użytkownik może znaleźć je w aplikacji Alexa. Co ważne, urządzenia Echo nie obsługują języka polskiego. Dla osób, które kiepsko radzą sobie z językiem angielskim może to stanowić duży problem. Szczególnie w przypadku ustawiania konkretnych zachowań Alexy po wykryciu ruchu lub jego braku.