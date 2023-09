Alior Bank apeluje do klientów. Ostrzega przed kodami QR

Alior Bank apeluje w mailingu do swoich klientów o ostrożność w kontekście kodów QR, które można spotkać w przestrzeni publicznej. Oszuści mogą bowiem wykorzystywać spreparowane kody i przyklejać je w różne miejsca, próbując skusić losowe osoby do ich zeskanowania. Takie kody prowadzą na spreparowane strony i mogą doprowadzić do zainfekowania telefonu fałszywym programowaniem, kradzieży danych i docelowo wyprowadzeniem pieniędzy z konta.