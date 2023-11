Ważny komunikat Alior Banku. Dotyczy wszystkich klientów

Alior Bank opublikował na Facebooku krótki film, w którym przedstawia podstawowe zasady bezpieczeństwa kluczowe podczas korzystania ze sklepów internetowych. Chociaż moment pojawienia się tych porad z pewnością nie jest przypadkowy , w praktyce to uniwersalne zasady bezpieczeństwa związane z poruszaniem się po sieci, o których warto pamiętać na co dzień .

W tym przypadku pretekstem jest jednak zbliżający się okres przedświątecznych ofert, a więc i nasilenia potencjalnych działań oszustów. Alior Bank przypomina klientom, by stosowali się do kilku głównych zasad. Konieczne jest, aby:

Listopad i grudzień to od wielu lat wzmożony okres działań cyberprzestępców, którzy liczą na uśpioną czujność i zagonienie osób masowo korzystających z internetowych promocji i szukających prezentów dla najbliższych. Zagrożeniem są więc także fałszywe SMS-y, w których oszuści podszywają się pod firmy kurierskie, deklarując konieczność podjęcia jakichś działań, by dostawa mogła dojść do skutku. Warto wszystkie takie wiadomości traktować z dużym dystansem, a w razie wątpliwości przesyłać je do analizy bezpieczeństwa zespołowi CERT Polska, który czeka na SMS-y pod specjalnym numerem.