SMS o nowym numerze. Tak wygląda rozmowa z oszustem

Do naszej redakcji dotarło kolejne zgłoszenie związane z SMS-em o zmianie numeru. To popularna metoda oszustwa, a cały proces zaczyna się od wiadomości SMS z nieznanego numeru telefonu. Odbiorca SMS-a ma uwierzyć, że pisze do niego córka, syn lub inna bliska osoba, której zepsuł się telefon, przez co konieczny jest zakup nowego.