Spyware w Google Play. Ma ponad 10 tys. pobrań i jest dostępny

Użytkownicy, którzy obawiają się, że mogli pobrać zainfekowaną aplikację z Google Play zrobią najlepiej, jeśli sprawdzą w telefonie, czy program nie jest zainstalowany, a jeśli tak - usuną go. Pozostałym po prostu odradzamy instalację, by nie narażać się na zbędny problem i ryzyko wycieku danych z telefonu do sieci lub wprost na ręce osoby trzeciej. Jeśli atakujący zdobędzie dostęp np. do bazy kontaktów z naszego telefonu, może wykorzystać je do innych ataków - na przykład by podszyć się pod bliskiego członka rodziny, a później próbować wykorzystać ten fakt, by wyłudzić pieniądze.