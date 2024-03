Alior Bank wysłał komunikat. Uwaga na "smishing"

Alior Bank przypomina także, że sam nigdy nie wysyła do klientów prośby o logowanie do bankowości za pośrednictwem e-maila czy SMS-a i nie prosi o podawanie numeru karty, PIN-u czy zmianę hasła pod podanym łączem. W przypadku takich komunikatów co do zasady można więc uznać, że są fałszywe.