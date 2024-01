Alior Bank przypomina zasady. Apel do wszystkich klientów

Alior Bank przypomina klientom, że trwający czas noworocznych wyprzedaży to również okres wzmożonej aktywności internetowych oszustów - podobnie, jak przez samymi świętami w grudniu. W analogiczny sposób realizowanych jest wiele scenariuszy ataków, w tym popularnych fałszywych SMS-ów o paczkach . Wiadomości mogą dotyczyć na przykład rzekomego problemu z adresem czy opłatami, ale wszystkie łączy jedno - są nieprawdziwe i jedynym celem jest skuszenie odbiorcy do kliknięcia załączonego linku .

Alior Bank apeluje do swoich klientów (ale w rzeczywistości to cenne rady dla wszystkich), by uważali podczas internetowych zakupów. Podaje przy tym kilka rad, których zapamiętanie i przestrzeganie pomoże zachować bezpieczeństwo i uniknąć największych problemów. Alior Bank sugeruje, aby przede wszystkim: