Apel Banku Millennium. Informacja dla wszystkich klientów

Bank Millennium apeluje do klientów o ostrożność w związku z trwającą kampanią phishingową. W sieci można trafić na spreparowaną stronę logowania do bankowości, gdzie przestępcy wyłudzają dane klientów banku. Ich przejęcie to otwarcie drogi do zalogowania się na czyjeś konto przez Millenet i do późniejszej kradzieży pieniędzy.