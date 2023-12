Apel Banku Millennium. Dotyczy wszystkich klientów

Bank Millennium apeluje do klientów, by korzystali z nowego adresu logowania do bankowości internetowej Millenet, co zapowiadano kilka tygodni wcześniej. Zmiany obejmują aspekt wizualny strony logowania i jej adres, ale sama metoda logowania nie uległa zmianie. Nadal konieczne jest podanie Millekodu, Hasła 1 oraz dwóch znaków identyfikatora. Bank Millennium podkreśla, że po zalogowaniu bankowość internetowa nadal wygląda tak samo, a adres strony samego banku nie uległ zmianie.