Allegro wprowadza nowy regulamin. Zmiana od 2 września

Sprzedający na Allegro muszą do 2 września zaakceptować nowy regulamin, a co za tym idzie - zadeklarować, że sprzedawane przez nich produkty są oryginalne. W ten sposób serwis chce walczyć z problemem sprzedaży podróbek, co stanowi mechanizm walki z nieuczciwą konkurencją i powinno wyeliminować nieoryginalne produkty z ofert na Allegro. Tym samym serwis ma się stać jeszcze bardziej atrakcyjny dla kupujących.

Wprowadzając nowy regulamin, Allegro stara się lepiej zadbać o prawa konsumenta. Zgodnie ze zaktualizowanymi zasadami, sprzedający wystawiając ofertę produktu danej marki, muszą zadeklarować, że jest on oryginalny. Jeśli później dojdzie do zgłoszenia naruszeń od kupujących, Allegro otwiera sobie możliwość zablokowania dalszego wystawiania produktów wybranej marki przez sprzedającego oraz do nałożenia kary umownej w wysokości 2500 złotych. Ma to być wystarczający "odstraszasz", by transakcje były wiarygodne, a kupujący miał pewność, że produkty są autentyczne.

"Chcemy zapewniać profesjonalne i uczciwe warunki sprzedawcom, a przy tym bezpieczną i wygodną platformę dla klientów" - mówi Bogna Niklasiewicz, Dyrektorka ds. Bezpieczeństwa w Allegro. "(...) Już od pewnego czasu prowadzimy działania, które mają na celu wyeliminowanie nieoryginalnych ofert, m.in. wprowadziliśmy blokadę na oferty markowe wysyłane spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i usunęliśmy kluczowe marki wysyłane spoza EOG dla Czech. (...) Ponadto właśnie wprowadzone regulacje umożliwią blokadę wystawiania ofert określonych marek, jeśli okaże się, że produkt w danej ofercie jest nieoryginalny" - dodaje.

Nowy regulamin Allegro został udostępniony 17 czerwca. Sprzedawcy mają czas, by zaakceptować jego postanowienia do 2 września. W efekcie to od wtedy kupujący mogą mieć pewność, że jego zasady są respektowane, choć oczywiście poszczególni sprzedawcy na Allegro mogą wcześniej zadeklarować, że ich działalność jest w pełni zgodna z nowymi zasadami.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl