Amazon Prime Day w Polsce. Oszuści już czyhają na nasze dane osobowe

W końcu się doczekaliśmy. W Polsce rusza Amazon Prime Day, czyli największa wyprzedaż sklepu skierowana do abonentów Amazon Prime. Dla użytkowników to wyjątkowo szansa, by kupić wymarzony sprzęt w atrakcyjnej cenie. Jest to jednak również okazja dla cyberprzestępców, którzy już planują przejąć nasze dane osobowe.