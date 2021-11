Sextortion to nie nowe zagrożenie, ale po częstych falach ataków głównie w 2019 i 2020 roku, ostatnio słyszy się tej metodzie coraz mniej. Jak jednak pokazuje praktyka, nowe przypadki wciąż się pojawiają , a o jednym z nich poinformował nas czytelnik Stanisław. Otrzymał e-mail dokładnie wpisujący się w scenariusz typowego sextortion .

Oszust w wiadomości, że zyskał dostęp do komputera ofiary, a następnie przejął kamerę i nagrał użytkownika, gdy przeglądał strony z filmami dla dorosłych. Grozi, że udostępni nagrania jego znajomym i współpracownikom, jeśli ofiara nie zapłaci okupu w wysokości równowartości 6 tys. złotych. Przelew ma zostać wykonany w bitcoinach wprost do podanego w e-mailu portfela. Oszust grozi, że odbiorca ma na to 48 godzin.