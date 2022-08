Amazon Prime Video: jak zrezygnować?

Amazon Prime Video pod względem zawartości nie może równać się z Netfliksem czy HBO Max. Mimo to platforma wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, w tym miłośników seriali takich jak "The Boys" czy "Koło czasu". Jeśli i Wy znajdujecie się w tym gronie, ale planujecie zrezygnować z subskrypcji, to dobrze trafiliście. Krok po kroku wyjaśniamy, jak zrezygnować z Amazon Prime Video.