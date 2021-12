Instagram to jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych w sieci. Mimo tego wiele osób może dojść do wniosku, że chciałoby odpocząć od regularnego publikowania i przeglądania zdjęć, w związku z czym zastanawia się jak usunąć konto na Instagramie. Podajemy odpowiedź w kilku prostych krokach.

Niezależnie od tego czy zastanawiamy się jak usunąć konto na Instagramie na telefonie, czy też na komputerze, będziemy musieli skorzystać z przeglądarki internetowej (usuwanie głównego konta do Instagrama przez aplikację mobilną nie jest możliwe). Kluczowa będzie możliwość zalogowania się na swoim koncie w celu złożenia wniosku o usunięcie.

Jak usunąć konto na Instagramie, do którego nie mam dostępu?

W przypadku ewentualnych trudności związanych z przypomnieniem sobie hasła do konta na Instagramie można skorzystać z oficjalnych wskazówek dotyczących logowania. Jeżeli nie pamiętamy hasła, zawsze istnieje możliwość jego zresetowania, do czego będzie potrzebny e-mail, numer telefonu lub konto na Facebooku. W procesie odzyskiwania hasła najpierw należy otworzyć aplikację Instagram.

Jeśli korzystamy z aplikacji dla systemu Android, na ekranie logowania powinniśmy dotknąć Uzyskaj pomoc dotyczącą logowania (Get help logging in), które jest poniżej opcji Zaloguj się (Log in). Następnie należy wpisać nazwę użytkownika, e-mail lub numer telefonu, albo skorzystać z opcji Logowanie przez Facebooka (Log in with Facebook). Później wystarczy dotknąć Dalej (Next) i zastosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Źródło zdjęć: © NurPhoto via Getty Images | NurPhoto Instagram (Photo Illustration by Lorenzo Di Cola/NurPhoto via Getty Images)

Jeśli korzystamy z aplikacji dla systemu iOS, na ekranie logowania powinniśmy dotknąć Nie pamiętam hasła (Forgot password), które jest powyżej opcji Zaloguj się (Log in). Następnie należy wybrać Nazwa użytkownika (Username) lub Telefon (Phone) i podać wymaganą informację. Później wystarczy dotknąć Dalej (Next).

Jak trwale usunąć konto na Instagramie?

Złożenie wniosku o trwałe usunięcie konta zaczynamy od przejścia na stronę Usuń konto (Delete Your Account) w naszej przeglądarce: https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

Niezbędne będzie zalogowanie się na swoje konto Instagram. Później powinniśmy wybrać jedną z dostępnych odpowiedzi przy pytaniu Dlaczego chcesz usunąć konto? (Why are you deleting your account?). Konieczne będzie ponowne wprowadzenie naszego hasła. W końcu uzyskamy dostęp do możliwości, jaką jest skorzystanie z opcji trwałego usunięcia konta na Instagramie. To wielka chwila, więc kiedy uznamy, że w końcu jesteśmy do tego gotowi, możemy po prostu wcisnąć Usuń [nazwa użytkownika] (Delete [username]).

Na koniec warto zaznaczyć, że nawet po usunięciu konta, istnieje możliwość ponownego zarejestrowania się przy użyciu takiej samej nazwy użytkownika lub opcjonalnie można ją dodać do innego konta. Jednak niezwykle ważne będzie spełnienie jednego warunku, mianowicie wcześniej nikt inny nie powinien zająć naszej nazwy na Instagramie.

Powyższe ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy sami dokonaliśmy usunięcia konta na Instagramie. Jeżeli wspomniane konto zostanie usunięte za naruszenie zasad społeczności, wtedy może się okazać, że nie mamy możliwości ponownego skorzystania z tej samej nazwy użytkownika.

Jak usunąć powiązane konto na Instagramie?

Niektórzy zastanawiają się, w jaki sposób usunąć jedno z wielu kont na Instagramie, które jest powiązane z jednym loginem. Wszystko sprowadza się do tego, że po zdecydowaniu się na ustawienie wspólnego loginu do kilku kont na Instagramie, zawsze istnieje możliwość usunięcia jednego z nich.

Proces usunięcia konta powiązanego ze wspólnym loginem, można rozpocząć z poziomu aplikacji Instagram. Niezależnie od tego czy korzystamy z systemu Android, czy też iOS, należy dotknąć swojego zdjęcia profilowego w prawym dolnym rogu i tym samym przejść do profilu. Później trzeba kliknąć ikonkę z trzema poziomymi liniami, umiejscowioną w prawym górnym rogu, po czym należy wybrać Ustawienia (Settings). Następnie wystarczy dotknąć Dane logowania (Login info), potem zaznaczyć ikonkę trzech kropek obok konta, które ma zostać usunięte, a następnie dotknąć Usuń (Remove).

Jak tymczasowo wyłączyć konto na Instagramie?

Nie każdy jest gotowy na tak radykalne działania, jak chociażby trwałe usunięcie swojego konta na Instagramie. Jeśli tego typu czynność wzbudza u nas przerażenie, to zawsze można skorzystać z łagodniejszej opcji w postaci tymczasowego wyłączenia konta. Jakie będą tego skutki? Profil zostanie ukryty wraz ze zdjęciami, polubieniami oraz komentarzami.

Tymczasowe wyłączenie konta na Instagramie wymaga od nas zalogowania się do wspomnianego konta za pośrednictwem przeglądarki. Następnie powinniśmy nacisnąć na nasze zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, po czym przejść do Profil (Profile), a później do Edytuj profil (Edit Profile).