Zmiany w Amazon Prime Video - będzie nowy, lepszy design

Interfejs Amazon Prime Video od dawna był obiektem kpin ze strony użytkowników. Wskazywali oni, że design platformy jest nieintuicyjny, przez co trudno przeglądać bibliotekę dostępnych tytułów i dodawać je na listę produkcji do obejrzenia. Amazon wsłuchał się w głosy krytyki i postanowił wprowadzić zmiany.

Nowy interfejs Amazon Prime Video – co wiemy?

Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez zarząd platformy, które opisuje CNET, prace nad nowym interfejsem Amazon Prime Video trwają od 18 miesięcy. Zmiany zostały przygotowane z myślą o jeszcze większym komforcie użytkowników, a także o prostocie korzystania z platformy.

Menu główne usługi zostanie przeniesione z góry do paska po lewej stronie ekranu, gdzie pojawią się ikony pozwalające na szybkie skorzystanie z najważniejszych funkcji platformy. Poprawiony zostanie też wygląd zajawek – strona pokaże mniej proponowanych pozycji, dzięki czemu będzie bardziej przejrzysta w użytkowaniu.

W przypadku polecanych tytułów, plakat będzie większy, a po najechaniu na niego wyświetli się zwiastun lub fragment filmu. Zmieni się też lista tytułów do obejrzenia. Obecnie jest to mało intuicyjne rozwiązanie, a problem sprawia przeglądanie listy, gdzie programy telewizyjne i filmy są pokazywane osobno. Amazon ma to zmienić i połączyć obie kategorie.

Pojawią się też nowe funkcje. Najważniejszą z nich będzie lista 10 najpopularniejszych pozycji w wybranym regionie. Amerykańscy użytkownicy zyskają też możliwość integracji Amazon Prime Video z subskrypcjami Paramount Plus oraz AMC Plus oraz specjalne menu, w którym pojawią się transmisje na żywo z wydarzeń sportowych.

Amazon Prime Video będzie za darmo?

Najciekawszym elementem filmu promocyjnego udostępnionego przez Amazon Prime Video jest przycisk "Free with ads" dostępny w nowym menu bocznym. Jak na razie firma nie zdradziła nic więcej, ale może to stanowić zapowiedź nowego, bezpłatnego pakietu, który umożliwi korzystanie z platformy za darmo, w zamian za oglądanie reklam.

Źródło zdjęć: © YouTube Czy Amazon Prime Video doda bezpłatny pakiet z reklamami?

Przypomnijmy, że na takie rozwiązanie zdecydował się Netflix, który niedawno ogłosił rozpoczęcie współpracy z Microsoftem. Jeżeli nie jest to żart marketingowców, a Amazon faktycznie zdecyduje się na podobne rozwiązanie, to może to oznaczać rewolucję na rynku VOD. Użytkownicy wreszcie będą mogli obejrzeć pojedyncze, wybrane pozycje bez konieczności wykupywania subskrypcji. Możliwość oglądania platform z reklamami może stanowić skuteczne rozwiązanie problemu zbyt wielu serwisów streamingowych.

Kiedy zmiany w Amazon Prime Video?

Firma nie zdradza jeszcze daty wprowadzenia usprawnień, ale zważywszy na udostępnione materiały prasowe oraz nadchodzącą premierę "Pierścieni władzy", raczej nie będziemy musieli długo czekać.

Gdy spojrzeć na listę zmian oraz nowy wygląd serwisu, trzeba przyznać, że Amazon Prime Video silnie zainspirował się wyglądem Netflixa oraz HBO Max. Miejmy nadzieję, że nowy interfejs zda egzamin na piątkę z plusem, a widzowie będą mogli cieszyć się filmami i serialami bez konieczności narzekania na przestarzały design platformy.

Amazon Prime Video to platforma streamingowa, będąca dodatkiem do usługi Prime umożliwiającej szybkie i darmowe dostawy produktów z Amazona. Wykupienie pakietu daje dostęp do tysięcy filmów i seriali, wśród których można znaleźć popularne produkcje takie jak "The Boys", "Koło czasu", "The Expanse" czy nadchodzące "Pierścienie władzy".