Android Auto 11.4 wyświetla nowy wskaźnik. Zauważysz w menu

Android Auto nie pozwala kierowcom korzystać ze wszystkich aplikacji podczas jazdy, co jest oczekiwanym zjawiskiem z punktu widzenia bezpieczeństwa - warto bowiem przypomnieć, że w systemie można uruchomić między innymi proste gry . Aplikacji takich nie da się włączyć podczas jazdy, co dotychczas Android Auto sygnalizował krótkim komunikatem na ekranie przy próbie włączenia danego programu.

Jak informuje 9to5Google , odwołując się do wcześniejszego odkrycia grafiki przez serwis SmartDroid , Android Auto 11.4 wprowadził na ekrany samochodów związany z tym ograniczeniem nowy symbol do menu głównego. W rogu ikon aplikacji niedostępnych podczas jazdy pojawiło się niewielkie kółko z literą "P" - sugerujące, że dany program można włączyć tylko podczas postoju.

Android Auto określa fakt zaparkowania samochodu na podstawie wielu różnych czynników. Co do zasady system otrzymuje informację o zaciągniętym hamulcu "ręcznym", ponadto w przypadku automatycznych skrzyń biegów wie, czy został włączony tryb "P". Dodatkowo wreszcie system ma stale dostęp informacji z GPS-a w telefonie, co pozwala dodatkowo potwierdzić, czy samochód się przemieszcza.