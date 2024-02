Android Auto 11.3 do pobrania. Nadchodzą nowe funkcje

Android Auto 11.3 może bowiem skutecznie przybliżać użytkowników do zapowiedzianych w ubiegłym miesiącu licznych zmian związanych ze sztuczną inteligencją . Przy okazji premiery Samsunga S24 Google zapowiedział bowiem, że Android Auto zacznie między innymi rozpoznawać sens wiadomości tekstowych , które później będzie mógł streszczać (zamiast odczytywać) kierowcy.

Google znany jest z etapowego wdrażania nowych funkcji do Androida Auto oraz aktywowania ich po stronie serwera w wielu wydaniach jednocześnie. Często w praktyce okazuje się jednak, że aby dostrzec nowe funkcje, trzeba korzystać z jednego z najnowszych wydań aplikacji, stąd ręczna aktualizacja do Androida Auto 11.3 może się okazać kluczem do szybszego wyświetlenia nowych opcji.