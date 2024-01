Android Auto z ikonami Samsunga. Nie trzeba używać Galaxy S24

Takie obawy były uzasadnione, bo informacja o zacieśnieniu współpracy Google'a z Samsungiem padła podczas premiery Galaxy S24 - topowego telefonu w ofercie tego producenta. Użytkownicy zaczęli więc rozważać, czy Android Auto zyska przynajmniej część zapowiedzianych możliwości podczas działania w parze z innymi modelami telefonów - a jest na co czekać, same grafiki to bowiem nie wszystko.

Okazuje się, że tak. Nowe ikony trafiły już na ekrany samochodów do Androida Auto i by je zobaczyć, nie trzeba korzystać z najnowszego telefonu. W moim przypadku jest to Samsung S10 i Android Auto 11.0, który zaktualizował się już jakiś czas temu. Wszystko wskazuje więc na to, że jest to kolejna zmiana włączana po stronie serwera, a nie powiązana jednoznacznie z danym wydaniem aplikacji. Bez wątpienia jedno z najnowszych wydań Androida Auto może być jednak do tego niezbędne.