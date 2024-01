Android Auto streści SMS‑y i zaproponuje odpowiedzi. Idą nowości

W efekcie, jeśli podczas jazdy ktoś wyśle do kierowcy SMS-a, użytkownik będzie mógł nie tylko po prostu kazać Asystentowi Google odczytać jego treść (jak można to zrobić już teraz), ale także poprosić o jego interpretację . Oprogramowanie przeanalizuje wówczas treść, przedstawi jej streszczenie i zaproponuje kontekstowe odpowiedzi.

W podobny sposób, jeśli do kierowcy dotrze pytanie, kiedy dojedzie na miejsce, Android Auto sam zaproponuje podzielenie się szacowanym czasem dotarcia zgodnie z nawigacją. Wszystko to ma zminimalizować czas, jaki obecnie kierowca poświęca, by podjąć jakiekolwiek działania z Androidem Auto - czy to głosowo, czy przez ekran.