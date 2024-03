Android Auto 11.5 dostępny do pobrania. Nowości to tajemnica

Android Auto 11.5 w formie pliku APK trafił do sieci w praktyce niedługo po premierze poprzedniego wydania. Google w ostatnim czasie dużo częściej niż kiedyś wydaje nowe wersje oprogramowania, ale trzeba pamiętać, że nie jest to równoznaczne z wdrażaniem nowych funkcji do każdego telefonu. Android Auto 11.5 najpewniej przybliży wszystkich kierowców do nowości, ale konkretne opcje włączane są zwykle po stronie serwera.