Android Auto 11.2 do pobrania. Niektórzy dostrzegą dwie zmiany

Android Auto 11.2 jest dostępny do pobrania zaledwie kilka dni po udostępnieniu pierwszych wydań testowych. Jak podaje autoevolution , kierowcy korzystający z tego wydania mogą zauważyć wdrożenie dwóch nowych funkcji . Pierwszą jest zapowiadana od dawna synchronizacja tapety smartfonu z samochodem, zaś drugą - odświeżona animacja i belka służąca do obsługi Asystenta Google.

Synchronizacja tapety w Androidzie Auto 11.2 to jeden z kroków do ujednolicenia obsługi telefonu i systemu w samochodzie. Wcześniej w ramach tych działań Android Auto w parze ze smartfonami Samsunga zaczął już wyświetlać ikony znane z nakładki tego producenta. Synchronizacja tapety, którą mogą dostrzec użytkownicy w Androidzie Auto 11.2 to dodatkowy atut, ale raczej mało widoczny - tapeta dotyczy tylko menu systemu, a najczęściej na ekranie widać przecież nawigację lub odtwarzacz muzyki.