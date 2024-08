Android Auto 12.7 do pobrania. Zaktualizuj przed wyjazdem

Android Auto 12.7 to kolejna aktualizacja systemu dla kierowców wydana w okresie wakacyjnym. Oficjalnie Google jak zwykle wspomina jedynie o drobnych poprawkach błędów, ale z praktyki wiemy, że kolejne wydania Androida Auto w praktyce przyspieszają w samochodach wdrażanie zmian, które producent aktywuje po stronie serwera . Android auto 12.7 nie jest więc tutaj wyjątkiem - warto zainstalować go przed wyjazdem w podróż, aby nie ominąć najnowszych zmian przygotowywanych przez Google'a.

Jak zwraca uwagę serwis gizchina.com , w Androidzie Auto 12.7 pojawiła się ważna zmiana związana z powiadomieniami. Okazuje się, że z poziomu ekranu w samochodzie można nimi dodatkowo zarządzać - decydować, jak powiadomienia mają być dostarczane podczas jazdy . To opcja, która była już dostępna w Androidzie Auto wcześniej, ale tymczasowo zniknęła. Teraz została przywrócona.

Wcześniej w Androidzie Auto zmienił się między innymi wygląd animacji towarzyszącej działającemu Asystentowi Google, a w tle producent stale pracuje nad rozszerzeniem dostępności podstawowych aplikacji. Zgodnie z zapowiedzią z maja, docelowo w Androidzie Auto (oraz systemie Android Automotive) będą dostępne aplikacje do streamingu wideo, w tym YouTube czy Netflix. Korzystanie będzie ograniczone wyłącznie do postoju, podobnie jak teraz działa to w przypadku aplikacji Game Snacks.