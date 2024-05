Android Auto i Automotive OS: nadchodzą nowe funkcje

W przypadku Androida Auto jako przykład podawana jest aplikacja Ubera dla kierowców , dzięki której przewoźnicy posiadający samochody z Androidem Auto nie są zmuszeni do korzystania ze smartfonów w uchwytach, by obsługiwać pasażerów. Więcej nowości trafi natomiast do Androida Automotive. Pojawią się tu między innymi nowe gry oraz obsługa strumieniowania wideo z telefonu, co pozwoli m.in. na oglądanie filmów na ekranie samochodu .

Przy okazji promowania nowych aplikacji i funkcji Androida Auto oraz Automotive OS Google apeluje do deweloperów, by nie unikali tworzenia wersji swoich programów do samochodów, zwłaszcza że nie wymaga to dużego nakładu pracy. Google argumentuje, że jeśli aplikacja jest już zoptymalizowana do działania na dużych ekranach (co twórcy aplikacji siłą rzeczy robią, przystosowując aplikacje do tabletów), to dodatkowe przygotowanie programu do działania w samochodzie wymaga minimum zaangażowania, a czasem jest tylko formalnością bez szczególnego przerabiania kodu.