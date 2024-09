Android Auto 12.8 do pobrania. Aktualizacja systemu

Android Auto 12.8 jest już dostępny dla kierowców. To ważne wydanie, bo analiza kodu na etapie testów beta zdradziła przygotowania do wdrożenia nowych opcji. Bardzo możliwe, że w przyszłości Android Auto 12.8 będzie więc minimalnym wydaniem niezbędnym do aktywacji nowości po stronie serwera.

Android Auto 12.8 to kolejne wydanie systemu dla kierowców. Aktualizacja, jak często bywa, sama w sobie nie wprowadza widocznych zmian, ale to ważne wydanie z technicznego punktu widzenia - na co zwraca uwagę serwis autoevolution. Na etapie testów wydania beta Androida Auto 12.8 zwrócono bowiem uwagę, że Google przygotowuje aplikację do szerszej integracji z systemami wbudowanymi w samochód.

W praktyce chodzi o obsługę radia oraz muzyki zapisanej lokalnie w samochodzie - na dysku twardym systemu infotainment lub podłączonej pamięci USB. To spora zmiana dla kierowców, którzy dotychczas mogli niechętnie korzystać z Androida Auto właśnie z uwagi na utrudnienia choćby w obsłudze radia FM. Aby zmienić stację, konieczne jest dziś wyjście z Androida Auto i dotarcie do właściwego interfejsu w systemie w samochodzie. Wkrótce ma się to zmienić - radio i pendrive'y będzie można obsługiwać bezpośrednio z systemu dla kierowców Google'a.

Android Auto 12.8 niestety nie jest wydaniem, w którym ta opcja jest już teraz widoczna dla użytkowników. Wszystko wskazuje jednak na to, że wydanie to wprowadza przynajmniej techniczne podstawy, do późniejszego uaktywnienia takiej opcji po stronie serwera. To typowy dla Google'a sposób wprowadzania nowości do Androida Auto. Kierowcy muszą dbać o regularne aktualizacje aplikacji, by nie ominąć ważnej wersji dla działania jakiejś nowości, ale same funkcje włączane są później, najczęściej transzami u kolejnych osób.

Android Auto 12.8 powinien być już dostępny dla pierwszych użytkowników w Google Play. Dla korzystających z Androida 10 i nowszego oznacza to możliwość wygodnej aktualizacji oficjalną drogą. Wystarczy poczekać na instalację nowej wersji w tle lub spróbować wymusić jej pobranie, ręcznie sprawdzając dostępność nowego wydania w Google Play. Korzystający ze starszych wersji Androida, muszą ratować się ręczną instalacją Androida Auto 12.8 z pliku APK.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl