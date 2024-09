Android Auto 12.9 do pobrania. Zaktualizuj w telefonie

Android Auto 12.9 trafia do pierwszych użytkowników. Dostępność aktualizacji warto zweryfikować ręcznie, aby przyspieszyć cały proces. Nie zawsze automatyczna instalacja realizowana jest od razu, mimo że nowe wydanie Androida Auto jest już dostępne do pobrania. Jak zwykle Google nie zdradza, co konkretnie nowego pojawiło się w Androidzie Auto 12.9, ale praktyka pokazuje, że kierowcy mogą spodziewać się poprawek i przygotowania systemu do nowości włączanych po stronie serwera.