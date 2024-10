Android Auto 13.1 dostępny. Aktualizacja oprogramowania

Android Auto 13.1 jest już dostępny do pobrania. To aktualizacja, którą warto wykonać, by nie stracić dostępu do najnowszych funkcji, które Google ma w zwyczaju aktywować po stronie serwera. Standardowo jednak, producent nie zdradza co nowego wnosi konkretne wydanie Androida Auto.

Android Auto 13.1 to kolejne wydanie systemu dla kierowców, które powinno przybliżać użytkowników do nowej funkcji obsługi lokalnych multimediów w samochodach. Mowa o sterowaniu radiem i odtwarzaniem muzyki z pendrive'a czy dysku za pośrednictwem interfejsu Androida Auto. Obecnie system wymaga bowiem przejścia do menu systemu infotainment w samochodzie, co wiąże się z dodatkowymi krokami.

Nie jest to jednak jedyna zmiana, która lada moment powinna zostać wdrożona do systemu. Android Auto 13.1 powinien też przybliżać kierowców do obsługi dialerów firm trzecich. Od początku działania systemu dostępny jest tu bowiem jedynie standardowy dialer Google'a, co nie każdemu może odpowiadać. Równolegle w Androidzie Auto pojawiają się też zmiany w Google Maps, choć tutaj zaskoczeniem może być fakt, że niekiedy nowe opcje nie są widoczne z powodu rozmiaru wyświetlacza.

Kierowcy zainteresowani możliwie szybkim korzystaniem z nowych funkcji w Androidzie Auto powinni zainteresować się aktualizacją do wersji 13.1, by nie przegapić włączenia nowości po stronie serwera. Google bez szczególnej zapowiedzi i zazwyczaj w różnych momentach dla różnych użytkowników, aktywuje bowiem nowe opcje zdalnie, choć do ich obsługi konieczne jest posiadanie danej wersji oprogramowania w telefonie.

Android Auto co do zasady aktualizowany jest automatycznie w smartfonach z Androidem 10 i nowszym, ale proces można zwykle nieco przyspieszyć, wymuszając sprawdzenie aktualizacji w sklepie Google Play. Korzystający ze starszych modeli smartfonów mogą się ratować jedynie samodzielną aktualizacją Androida Auto za pośrednictwem pliku APK.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl