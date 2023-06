Android Auto: jak zmienić aplikacje w menu?

Android Auto oferuje dostęp do różnych aplikacji, w tym nawigacji, odtwarzaczy muzyki i wielu innych. Niestety nie zawsze ich kolejność w menu głównym może odpowiadać kierowcy. Na szczęście można to samodzielnie zmienić, układając ikony w menu Androida Auto w taki sposób, by skróty do najczęściej używanych aplikacji w systemie były zawsze pod ręką. Nieużywane aplikacje można też ukryć.