Anonymous dali o sobie znać. Pokazali to w rosyjskiej telewizji

To nie pierwsza tego typu akcja zorganizowana przy udziale haktywistów z Anonymous. Przykładowo, w sierpniu 2022 r. kolektyw włamał się do serwisów streamingowych i telewizyjnych kanałów propagandowych Rosji, aby nadawać materiały pokazujące zniszczony, rosyjski sprzęt wojskowy. Anonymous opatrzyli je dość wymownym opisem w języku ukraińskim: "До біса Путін! Слава Україні!", co można przetłumaczyć jako: "Do diabła z Putinem! Chwała Ukrainie!".