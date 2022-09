Meta zdemaskowała Rosję. Największa akcja dezinformacyjna od początku wojny

Rosyjska kampania dezinformacyjna była skierowana głównie na Niemcy, a także Francję, Włochy, Ukrainę i Wielką Brytanię. Począwszy od maja, sieć ponad 60 stron internetowych podszywających się pod legalne organizacje informacyjne w Europie zamieszczała treści krytykujące Ukrainę i opowiadające się przeciwko zachodnim sankcjom na Rosję. W dążeniu do uzyskania wiarygodności niektóre z tych witryn wykorzystywały wizerunki głównych europejskich serwisów takich jak Der Spiegel, The Guardian i Bild. Grupa trolli promowała artykuły, memy i filmy na należących do Mety platformach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram, a także na Telegramie czy Twitterze.